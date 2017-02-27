Пенсионер погиб в результате пожара в Нижегородской области 26 февраля

Сообщение о пожаре в жилом доме на ул. Гагарина в р.п. Воротынец поступило в 07:01. Там обгорела внутренняя отделка дома на площади 42 кв.м. На месте пожара было обнаружено тело хозяина дома — мужчины 1939 года рождения. Причиной возгорания стала неосторожность при курении погибшего мужчины.