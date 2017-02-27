В зоне АТО погибли двое украинских военных, — штаб

За прошедшие сутки в зоне проведения антитеррористической операции погибло двое украинских военных. Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО в Facebook.

Также сообщается, что на Мариупольском направлении из минометов различных калибров обстреляли Водяное, Марьинку и Широкино, а со стрелкового оружия и гранатометов — Павлополь, Лебединский, Талаковку, Гнутово, Широкино, Марьинку и Водяное. По Талаковке огонь вел снайпер, по Марьинке и Водяному — БМП и БТР, а по Павлополю — танк.

На Донецком направлении из танка обстреливали Пески и шахту Бутовку. Шахту, а также Авдеевку, Каменку и Луганское — с 120 и 82 миллиметровых минометов. С гранатометов и стрелкового оружия обстреливали Луганское, Новолуганское и Зайцево.

На Луганском направлении из 120 миллиметровых минометов вели огонь по Попасной, Орехово и Катериновке. С гранатометов и стрелкового оружия — по Новоалександровке, Лобачевому и Новозвановке. В общем, зафиксировано 62 обстрела.