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11:17 (мск), источник: ИА Татар-информ

В Казани будут судить напавшего на школьниц мужчину

Злоумышленник надругался над одной из своих жертв.

(Казань, 27 февраля, «Татар-информ»). Московский районный суд Казани рассмотрит уголовное дело 43-летнего жителя Тукаевского района, который обвиняется в нападении на двух школьниц и одну студентку, сообщил ИА «Татар-информ» старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.

Напомним, 11 октября 2016 года нетрезвый 43-летний мужчина напал на двух школьниц. Над одной из них он пытался надругаться прямо в подъезде. Вторую, когда та стала открывать дверь ключом, он втолкнул ее в квартиру, где надругался над ней.

Также в тот день злоумышленник напал на улице Кирпичной на студентку одного из вузов. Он схватил ее сзади и попытался совершить в отношении неё насильственные действия сексуального характера, но девушка оказала сопротивление и привлекла внимание прохожих.

В отношении 43-летнего жителя Тукаевского района возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на совершение иных действий сексуального характера с применением насилия в отношении несовершеннолетней», «Покушение на совершение иных действий сексуального характера с применением насилия в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста», «Совершение иных действий сексуального характера с применением насилия в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста» и «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью малолетней».

Свою вину обвиняемый признал лишь частично. Мужчине грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 20 лет.

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