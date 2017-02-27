За сутки в регионе три семьи из-за пожара лишились крыши над головой
На территории Волгоградской области вчера зарегистрировано 5 пожаров. В трех случаях горели жилые дома в Камышинском, Котовском и Даниловском районах.
На территории Волгоградской области вчера зарегистрировано 5 пожаров. В трех случаях горели жилые дома в Камышинском, Котовском и Даниловском районах.
В селе Лебяжье Камышинского района на улице Советская загорелся деревянный дом. Сообщение на пульт диспетчера
По информации
В городе Котово в переулке Ангарский в кирпичном доме размером 10×8 метров огонь вспыхнул на всей территории кровли. Пожарные расчеты 43-й
В Даниловском районе в станице Сергиевская ночью загорелся по всей площади деревянный дом размером 6×4 метра. Предполагаемая причина пожара — неосторожное обращение с огнем. Пожарные ликвидировали горение, к счастью, никто из жильцов дома не пострадал.