За сутки в регионе три семьи из-за пожара лишились крыши над головой

В селе Лебяжье Камышинского района на улице Советская загорелся деревянный дом. Сообщение на пульт диспетчера пожарно-спасательной службы поступило в начале 11 часов утра. В деревянном доме размером 14×8 метра горело потолочное перекрытие и стены на площади 112 квадратных метров.

По информации пресс-службы ГУ МЧС России по Волгоградской области, пожарные расчеты ликвидировали горение в 10:39. Погибших и пострадавших нет. Предполагаемая причина пожара — короткое замыкание электропроводки.

В городе Котово в переулке Ангарский в кирпичном доме размером 10×8 метров огонь вспыхнул на всей территории кровли. Пожарные расчеты 43-й пожарно-спасательной части ликвидировали горение в 14:37ч. Пострадавших нет, предполагаемая причина пожара — нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации газового оборудования.

В Даниловском районе в станице Сергиевская ночью загорелся по всей площади деревянный дом размером 6×4 метра. Предполагаемая причина пожара — неосторожное обращение с огнем. Пожарные ликвидировали горение, к счастью, никто из жильцов дома не пострадал.