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10:51 (мск), источник: Калининград.Ru

Калининградский пенсионер попал под следствие за перевозку рыбаков по льду залива

Мужчина брал деньги за транспортировку на мотовездеходе.

Источник: Калининград.Ru

Калининградский пенсионер подозревается в оказании услуг, не отвечающим требованиям безопасности. Мужчина перевозил рыбаков по льду Куршского залива при помощи мотовездехода.

По данным следствия, 62-летний калининградец брал деньги за транспортировку пассажиров на самодельных санях вблизи посёлка Морское. В отношении мужчины возбудили уголовное дело по части 1 статьи 238 УК РФ. Об этом корреспонденту Калининград.Ru сообщили в отделе Северо-Западного следственного управления на транспорте.

Полицейские выявили многочисленные нарушения: у водителя не было лицензии и средств для обеспечения безопасности. «Транспортное средство могло заехать на открытую часть акватории, на участки с тонким льдом, что могло повлечь гибель людей», — отметили в следственном управлении.

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