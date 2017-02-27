Калининградский пенсионер попал под следствие за перевозку рыбаков по льду залива

Калининградский пенсионер подозревается в оказании услуг, не отвечающим требованиям безопасности. Мужчина перевозил рыбаков по льду Куршского залива при помощи мотовездехода.

По данным следствия, 62-летний калининградец брал деньги за транспортировку пассажиров на самодельных санях вблизи посёлка Морское. В отношении мужчины возбудили уголовное дело по части 1 статьи 238 УК РФ. Об этом корреспонденту Калининград.Ru сообщили в отделе Северо-Западного следственного управления на транспорте.

Полицейские выявили многочисленные нарушения: у водителя не было лицензии и средств для обеспечения безопасности. «Транспортное средство могло заехать на открытую часть акватории, на участки с тонким льдом, что могло повлечь гибель людей», — отметили в следственном управлении.