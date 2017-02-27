Синоптики предупредили о подъеме уровня воды в реках Украины

Так, 27—28 февраля на реках бассейна Припяти в пределах Ровенской и Житомирской областей ожидается продолжение подъема уровней воды на 0,3−0,7 м над уровнями.

Местами возможен выход воды на заводь и частичное подтопление сельскохозяйственных угодий. Дальнейшее разрушение ледового покрова, местами ледоход, при этом возможно формирование заторов льда с резким колебанием уровней воды. Об этом в пресс-службе ГосЧС.

Также 27 февраля ожидается продолжение развития весеннего паводка с подъемом уровней воды над уровнями: — на участке Днестра Галич-Залещики на 0,3−1,3 м, на участке Залещики-начало Днестровского водохранилища ослабление ледового покрова, местами его разрушение, ледоход, возможно образование заторов льда с дополнительным подъемом возле Залещиков на 1,0−2,0 м, Рухотин-Жванец 2,0−4,0 м; — на реках бассейна Западного Буга (Львовская, Волынская обл.) на 0,3−1,0 м, возле с. Литовиж на 1,0−1,5 м, местами возможен выход воды на заводь.

В первой половине суток 27 февраля на Днестре возле г. Залещики (Тернопольская обл.) ожидается прохождение паводковой волны высотой 480−510 см над нулем поста (уровень воды на 08 час. 26 февраля составляет 461 см), максимальный расход воды прогнозируется в пределах 750−850 м3/сек.