Синоптики предупредили о подъеме уровня воды в реках Украины
Ближайшие два дня в реках Украины ожидается подъем уровня воды.
Ближайшие два дня в реках Украины ожидается подъем уровня воды.
Так,
Местами возможен выход воды на заводь и частичное подтопление сельскохозяйственных угодий. Дальнейшее разрушение ледового покрова, местами ледоход, при этом возможно формирование заторов льда с резким колебанием уровней воды. Об этом в
Также 27 февраля ожидается продолжение развития весеннего паводка с подъемом уровней воды над уровнями: — на участке Днестра
В первой половине суток 27 февраля на Днестре возле г. Залещики (Тернопольская обл.) ожидается прохождение паводковой волны высотой 480−510 см над нулем поста (уровень воды на 08 час. 26 февраля составляет 461 см), максимальный расход воды прогнозируется в пределах 750−850 м3/сек.