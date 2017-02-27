«Группы смерти» в Киеве: кураторами суицидальных сообществ оказались студенты-медики
В столице — очередной резонанс
В столице — очередной резонанс
Правоохранители разоблачили двух столичных студентов, которые были кураторами суицидальных сообществ в соцсетях. Подозреваемых отпустили, передает Сегодня.
Факт задержания молодых людей подтвердили в Департаменте киберполиции, но деталей правоохранители пока не раскрывают.
«Провели у них обыски, изъяли оборудование. Есть показания, подтверждающие, что они были кураторами таких групп. Однако подозреваемые утверждают, что до смертельного финала никого не доводили, а только хотели попробовать, смогут ли они психологически влиять через интернет на людей или нет», — поясняет глава департамента Сергей Демедюк.
Однако разоблаченных кураторов правоохранители отпустили. Как говорят в киберполиции, чтобы привлечь их к уголовной ответственности, нужны показания родителей пострадавших детей. Но многие отказываются давать
Как сообщал УНИАН, ранее Департамент киберполиции Национальной полиции рассказал, как уберечь ребенка от самоубийства