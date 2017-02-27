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10:57 (мск), источник: УНИАН

«Группы смерти» в Киеве: кураторами суицидальных сообществ оказались студенты-медики

В столице — очередной резонанс из-за так называемых «групп смерти».

Источник: УНИАН

Правоохранители разоблачили двух столичных студентов, которые были кураторами суицидальных сообществ в соцсетях. Подозреваемых отпустили, передает Сегодня.

Факт задержания молодых людей подтвердили в Департаменте киберполиции, но деталей правоохранители пока не раскрывают.

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«Провели у них обыски, изъяли оборудование. Есть показания, подтверждающие, что они были кураторами таких групп. Однако подозреваемые утверждают, что до смертельного финала никого не доводили, а только хотели попробовать, смогут ли они психологически влиять через интернет на людей или нет», — поясняет глава департамента Сергей Демедюк.

Однако разоблаченных кураторов правоохранители отпустили. Как говорят в киберполиции, чтобы привлечь их к уголовной ответственности, нужны показания родителей пострадавших детей. Но многие отказываются давать какие-либо свидетельства — боятся огласки, не хотят, чтобы о поступке ребенка узнали. Кроме того, много игроков в этих группах были не из Украины.

Как сообщал УНИАН, ранее Департамент киберполиции Национальной полиции рассказал, как уберечь ребенка от самоубийства из-за «групп смерти» в соцсетях.

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