«Группы смерти» в Киеве: кураторами суицидальных сообществ оказались студенты-медики

Факт задержания молодых людей подтвердили в Департаменте киберполиции, но деталей правоохранители пока не раскрывают.

Правоохранители разоблачили двух столичных студентов, которые были кураторами суицидальных сообществ в соцсетях. Подозреваемых отпустили, передает Сегодня.

«Провели у них обыски, изъяли оборудование. Есть показания, подтверждающие, что они были кураторами таких групп. Однако подозреваемые утверждают, что до смертельного финала никого не доводили, а только хотели попробовать, смогут ли они психологически влиять через интернет на людей или нет», — поясняет глава департамента Сергей Демедюк.

Однако разоблаченных кураторов правоохранители отпустили. Как говорят в киберполиции, чтобы привлечь их к уголовной ответственности, нужны показания родителей пострадавших детей. Но многие отказываются давать какие-либо свидетельства — боятся огласки, не хотят, чтобы о поступке ребенка узнали. Кроме того, много игроков в этих группах были не из Украины.