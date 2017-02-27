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17:30 (мск), источник: IrkutskMedia.ru

Льдина рухнула с крыши дома на прохожих в Иркутске

Мужчина и женщина серьезно не пострадали.

Льдина упала с крыши дома на мужчину и женщину на улице Байкальской в Иркутске. Лишь по счастливой случайности обошлось без травм. На месте работают специалисты администрации Октябрьского района. Об этом сообщили ИА IrkutskMedia в пресс-службе мэрии Иркутска.

— Управляющая компания, которая обслуживает данный дом, не нарушает график по уборке крыш от снега, — рассказали в пресс-службе.

В мэрии также добавили, что горожане по факту инцидента не обращались в управляющую компанию и администрацию округа.

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