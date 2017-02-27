Льдина рухнула с крыши дома на прохожих в Иркутске
Мужчина и женщина серьезно не пострадали.
Мужчина и женщина серьезно не пострадали.
Льдина упала с крыши дома на мужчину и женщину на улице Байкальской в Иркутске. Лишь по счастливой случайности обошлось без травм. На месте работают специалисты администрации Октябрьского района. Об этом сообщили ИА IrkutskMedia в
— Управляющая компания, которая обслуживает данный дом, не нарушает график по уборке крыш от снега, — рассказали в
В мэрии также добавили, что горожане по факту инцидента не обращались в управляющую компанию и администрацию округа.