Льдина рухнула с крыши дома на прохожих в Иркутске

Льдина упала с крыши дома на мужчину и женщину на улице Байкальской в Иркутске. Лишь по счастливой случайности обошлось без травм. На месте работают специалисты администрации Октябрьского района. Об этом сообщили ИА IrkutskMedia в пресс-службе мэрии Иркутска.

— Управляющая компания, которая обслуживает данный дом, не нарушает график по уборке крыш от снега, — рассказали в пресс-службе.

В мэрии также добавили, что горожане по факту инцидента не обращались в управляющую компанию и администрацию округа.