Бывшего гендиректора «Краспригорода» осудили за растрату и мошенничество

В Красноярске вынесли приговор бывшему генеральному директору компании «Краспригород». Экс-руководителя обвинили в растрате и мошенничестве. Информацию сообщили в пресс-службе Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.

Суд установил, что в 2007—2009 годах мужчина потратил 500 тыс. рублей на собственные нужды. Растраченные деньги находили на счету акционерного общества «Краспригород». Кроме того, в 2009 году обвиняемый «обманным путем завладел денежными средствами 10 пригородных пассажирских компаний из разных субъектов России». Каждой из компаний был нанесен ущерб в размере 80 тыс. рублей.

«С учетом обстоятельств, смягчающих наказание, суд назначил ему наказание в виде 2 лет 6 месяцев лишения свободы условно», — говорится в сообщении.

В прокуратуре добавили, что приговор суда не вступил в законную силу.