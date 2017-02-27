На Среднем Урале двое детей и их дедушка отравились угарным газом
На Среднем Урале двое маленьких детей, 2009 и 2014 годов рождения, и их дед отравились угарным газом. Возбуждено уголовное дело.
На Среднем Урале двое маленьких детей, 2009 и 2014 годов рождения, и их дед отравились угарным газом. Возбуждено уголовное дело.
Как сообщили Накануне.RU в
В ходе следственных мероприятий установлено, что подозреваемый, проживающий со своей сожительницей и её детьми в Первоуральске, не имея навыков каменщика, в августе прошлого года сложил эту печь в доме, где проживает мать его сожительницы. В январе этого года он находился у нее в гостях вместе с двумя маленькими мальчиками. Вечером 22 января подозреваемый протапливал ранее сделанную им печь. При этом взрослые люди, находившиеся в доме, распивали спиртное.
В ходе протапливания подозреваемый закрыл заслонку печи, в результате чего продукты горения стали поступать в дом через неплотно закрытую дверцу. Когда концентрация угарного газа в доме еще была незначительна, двое детей и их дедушка ушли спать. Подозреваемый и мать его сожительницы продолжали распивать спиртное, периодически им становилось плохо
В настоящее время решается вопрос о предъявлении подозреваемому обвинения. По делу проводятся необходимые судебные экспертизы, в ближайшее время будет проведен следственный эксперимент, в ходе которого надлежит установить непосредственный источник поступления угарного газа в помещение.