На Среднем Урале двое детей и их дедушка отравились угарным газом

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального СУ СКР, трагедия произошла в одном из частных домов в селе Афанасьевское Ачитского городского округа. В ходе судебно-медицинских экспертиз установлено, что причиной смерти всех трёх погибших стало отравление окисью углерода, возникшее из-за неправильной эксплуатации печи, которая была самостоятельно сделана отчимом погибших детей. В отношении мужчины было возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам».

В ходе следственных мероприятий установлено, что подозреваемый, проживающий со своей сожительницей и её детьми в Первоуральске, не имея навыков каменщика, в августе прошлого года сложил эту печь в доме, где проживает мать его сожительницы. В январе этого года он находился у нее в гостях вместе с двумя маленькими мальчиками. Вечером 22 января подозреваемый протапливал ранее сделанную им печь. При этом взрослые люди, находившиеся в доме, распивали спиртное.

В ходе протапливания подозреваемый закрыл заслонку печи, в результате чего продукты горения стали поступать в дом через неплотно закрытую дверцу. Когда концентрация угарного газа в доме еще была незначительна, двое детей и их дедушка ушли спать. Подозреваемый и мать его сожительницы продолжали распивать спиртное, периодически им становилось плохо из-за заполнявшего помещение угарного газа, в связи с чем они выходили на улицу подышать свежим воздухом, предполагая, что им дурно от спиртного. Именно периодические выходы на улицу и сохранили им жизнь, в то время, как спавшие в доме дети и их дедушка получили смертельное отравление скопившейся в доме окисью углерода.

В настоящее время решается вопрос о предъявлении подозреваемому обвинения. По делу проводятся необходимые судебные экспертизы, в ближайшее время будет проведен следственный эксперимент, в ходе которого надлежит установить непосредственный источник поступления угарного газа в помещение.