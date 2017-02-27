В Теленештах девушку похитили на глазах у брата

Инцидент произошел в субботу вечером, в районе Теленешть. За спасением сестры в полицию обратился брат жертвы, сообщает unimedia.info.

Мужчина рассказал, что его избили в собственном дворе, а сестру силой посадили в салон автомобиля четверо неизвестных.

За некоторое время, на выезде из Теленешть, полицейским удалось заметить автомобиль, который подходил по описанию. Однако, на просьбу остановить автомобиль, стражи порядка получили отказ.

Погоня за преступниками длилась недолго, автомобиль настигли и заблокировали на трассе. В машине оказался лишь один мужчина 40 лет. Остальные подозреваемые сбежали в неизвестном направление.

Было возбуждено уголовное дело по факту похищения. Полиции предстоит идентифицировать и других подозреваемых.