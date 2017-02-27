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11:17 (мск), источник: ДЕЙТА

Браконьеров поймали с деликатесами в Приморье

На прошедшей неделе сотрудники Пограничного управления ФСБ России по Приморскому краю изъяли у любителей незаконного промысла более 460 килограммов дальневосточного гребешка, сообщает ИА «Дейта».

«В городе Находка, при взаимодействии с сотрудниками ОМВД “Кавалеровское”, на выезде из поселка Ольга на трассе “Ольга-Находка” был остановлен автомобиль “ЗИЛ-130”. В ходе осмотра автомашины было обнаружено 16 пакетов с контейнерами, заполненными гребешком. Всего пограничники насчитали 84 упаковки с центнером “пятаков” дальневосточного гребешка. При этом 38-летний водитель уверял, что ничего не знал о содержимом пакетов. С его слов, он вез груз из поселка Ольга в одно из сел этого же района», — говорится в сообщении Пограничного управления ФСБ России по Приморскому краю.

Только по предварительным подсчетам, нанесенный экологии ущерб составил 150 тысяч рублей.

В отношении водителя вынесено определение о возбуждении дела об административном правонарушении по факту нарушения правил добычи водных биоресурсов, сейчас проводится разбирательство, по результатам которого будет принято правовое решение.

Кроме того, более 360 килограммов дальневосточного гребешка сотрудники Погрануправления ФСБ России по Приморскому краю изъяли у шести россиян в бухтах Улисс и Аякс во Владивостоке. Кроме моллюска, пограничники также обнаружили четыре комплекта водолазного снаряжения и арестовали на два маломерных судна, используемых браконьерами.

«Еще около трех тысяч особей гребешка оказались жизнеспособными и были выпущены в естественную среду обитания. Предотвращенный ущерб составил 120 тысяч рублей», — говорится в сообщении.

Сейчас в отношении всех нелегальных рыбаков возбуждены дела об административных правонарушениях, ведутся разбирательства, по результатам которых будут приняты решения.

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