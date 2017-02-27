Командир войсковой части в Гамово покончил с собой
Руководитель в/ч 6659 в селе Гамово Александр Торсунов совершил суицид 22 февраля 2017 года. Мотивы пока не установлены.
Руководитель в/ч 6659 в селе Гамово Александр Торсунов совершил суицид 22 февраля 2017 года. Мотивы пока не установлены.
Военный следственный отдел Военной прокуратуры Пермского гарнизона расследует дело о самоубийстве командира войсковой части в пригороде Перми селе Гамово Александра Торсунова, которое произошло 22 февраля 2017 года. По неофициальным данным он покончил с собой в своем кабинете
«Расследуется дело, назначены экспертизы, рассматриваются все причины», — сообщили «Новостям Перми» в военной прокуратуре Пермского гарнизона.
В/ч 6659 относится к специальным моторизированным воинским частям (СМВЧ) внутренних войск Российской Федерации, в задачу которых входит охрана общественного порядка и обеспечение общественной безопасности в крупных населенных пунктах страны.