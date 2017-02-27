В Омской области отдали под суд чиновниц и водителя, реализовавших 3 квартиры за 643 тысячи

Правоохранительные органы завершили расследование против чиновниц Победительского сельского поселения. Обвинения предъявили главе поселения Наталье Нечаевой, ее заместителю Валентине Боль, специалисту администрации Лидии Дубровской. Под пресс силовиков попал и Сергей Гилей, водитель, депутат совета поселения. Их обвинили в мошенничестве с использованием служебного положения. Нечаеву также пытаются уличить в превышении должностных полномочий, совершенном главой органа местного самоуправления.

По мнению следствия, первое преступление случилось в 2009 году.

«Нечаева обманула местную жительницу», — сообщила пресс-служба СУ СК РФ по Омской области.

У женщины был долг по квартплате — около ста тысяч рублей. Нечаева объяснила: в такой ситуации сняться с регистрационного учета можно только в том случае, если откажешься от права собственности на жилье. Заместитель Нечаевой подготовила фальшивую доверенность в адрес водителя администрации на право распоряжения квартирой. Специалист администрации снял женщину с регистрационного учета. Квартиру продали. Ущерб женщине-должнице оценили в 338 тысяч рублей.

Кроме того, в 2010—2011 годах Нечаева незаконно предоставила двум знакомым муниципальные квартиры, которые те в скором времени приватизировали. В этом случае ущерб оценили в 305 тысяч рублей. Фигуранты истории вину не признали — уголовное дело отправили в суд.