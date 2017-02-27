Бешеную лису застрелили в донском охотхозяйстве

Бешеную лису застрелили на территории Лиховского охотхозяйства в Красносулинском районе Ростовской области.

Как сообщает пресс-служба областной станции по борьбе с болезнями животных, лиса была убита в ходе мониторинговых исследований на особо опасные болезни животных.

В связи с выявлением бешенства в ближайшее время на территории Лиховского охотхозяйства будет установлен двухмесячный карантин.

Всего с начала года в регионе зарегистрировано три случая заболевания животных бешенством.