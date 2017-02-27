Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Сергей Безруков представил новый сериал с собой в главной роли
Украинский радикал, глумившийся над смертью Чуркина, погиб в ДТП
Опрос показал, сколько крымских татар хочет переехать на Украину
В Америке Трампа провоцируют с помощью российских флагов
Иван Ургант вышел в свет с женой (фото)
Подозреваемая в убийстве Ким Чон Нама «думала, что это розыгрыш»Гражданка Индонезии заявила, что ей якобы заплатили 400 малайзийских ринггитов (около 90 долларов США), чтобы она "подшутила над Ким Чон Намом"
Сергей Лазарев впервые показал сына
Анна Семенович планирует усыновить ребенка
В Москве продается самая маленькая квартира в России
Маткапиталом разрешат гасить ипотечные платежи
Порошенко дал обещание жителям Крыма - СМИ
Наземный «Калибр» не дает покоя американцам – СМИ
СМИ: Мелании Трамп не нравится быть первой леди США
5 обычных женщин, которые изменили жизнь после 50 лет (фото)
Пациенты техасской больницы могут подержать в руках свое сердце
Пользу фитнес-приложений поставили под сомнение
Названы самые беспроблемные трехлетние автомобили
Автомобильная компания начала выпуск пива
Фоторепортажи
10Северо-восток Бразилии страдает от сильнейшей за последние 30 лет засухи
11«Люди способны на все, главное говорить им, что они на это способны»
16Скончался Виталий Чуркин
8Минобороны испытало новую военную технику в Арктике
11:36 (мск), источник: АиФ Ростов-на-Дону

Бешеную лису застрелили в донском охотхозяйстве

Всего с начала года в регионе зарегистрировано три случая заболевания животных бешенством.

Бешеную лису застрелили на территории Лиховского охотхозяйства в Красносулинском районе Ростовской области.

Как сообщает пресс-служба областной станции по борьбе с болезнями животных, лиса была убита в ходе мониторинговых исследований на особо опасные болезни животных.

В связи с выявлением бешенства в ближайшее время на территории Лиховского охотхозяйства будет установлен двухмесячный карантин.

Всего с начала года в регионе зарегистрировано три случая заболевания животных бешенством.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Им нужна земля без людей. Документалист о жизни Украины после «потери» Крыма
Голодец: зарплаты в РФ не соответствуют квалификации работников
NYT узнала о планах Трампа увеличить расходы на оборону
Кудрин выступил против идеи облагать налогами труд роботов
«Лунный свет» получил «Оскар» как лучший фильм
Лекарства из списка жизненно важных промаркируют в 2018 году
Гимнастка Корбут выручила 180 тысяч долларов за проданные медали
МЧС России завершило операцию по тушению пожаров в Чили
Спорт
«Реал» повторяет рекорд «Барселоны»: 10 главных событий выходных "Реал" забивает в 44-й игре подряд, Моуринью и Ибрагимович берут Кубок лиги с "МЮ", а Луис Энрике проводит 100-й матч с "Барсой"
Авто
Выжить при покушении: 5 авто, защитившие людей от террористов Важных пассажиров можно прикрыть броней. Но иногда выручают мощный мотор, маскировка и... обыкновенное чудо
Hi-Tech
Эксклюзив: цена первого смартфона Moto в России Компания Lenovo представила два бюджетных смартфона в стильных металлических корпусах — Moto G5 и продвинутый Moto G5 Plus
Кино
На «Оскаре» объяснили ошибку с объявлением лучшего фильма Уоррен Битти объяснил, почему назвал победителем не «Лунный свет», а «Ла-Ла Ленд»
Недвижимость
Пластиковое окно пропускает холод: что делать?
Голоса жильцов на собраниях планируют уравнять
Получателям бесплатной земли дадут льготные кредиты
В России на 3D-принтере напечатали первый дом
Леди
Тест: что вы знаете о знаменитых мужских скульптурах Когда еще, если не в День Защитника Отечества, восхититься мужчинами: их умом, силой и, конечно, красотой.
Дети
Сын Сергея Лазарева вышел к папе на сцену Певец намерен отправить Никиту на «Евровидение».
Все о ремонте
50 оттенков белого: как создать светлый интерьер
Как правильно организовать зону для сна?
Ванные комнаты всех оттенков синего (фото)
Писк моды: красивая декоративная плитка в гостиной
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь