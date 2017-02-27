В Краснодаре няню подозревают в убийстве 9-месячного сына гражданки Нигерии

Как пояснили в ведомстве, 21 февраля в региональные правоохранительные органы обратилась гражданка Нигерии с заявлением о пропаже своего 9-месячного сына. Аналогичное заявление поступило и от няни ребенка, которая утверждала, что к ней домой пришла знакомая матери мальчика, заплатила ей деньги за оказанные услуги и забрала малыша. Позднее по факту похищения малолетнего ребенка было возбуждено дело.

«Двадцать пятого февраля следствием был осмотрен гараж, расположенный на территории домовладения, где проживала 33-летняя няня ребенка, в подвальном помещении которого было обнаружено тело пропавшего мальчика, закопанное в землю и завернутое в полиэтиленовый пакет. Согласно данным судебно-медицинского исследования, его смерть наступила в результате механической асфиксии от сдавливания шеи руками», — говорится в сообщении.

В нем отмечается, что следователи возбудили уголовное дело по статье «Убийство малолетнего». Сейчас няня задержана по подозрению в убийстве мальчика. Следователь намерен обратиться в суд с ходатайством об аресте.