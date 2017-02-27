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12:01 (мск), источник: Губерния онлайн

Хабаровчанка обвинила приятелей в угоне автомобиля

Когда хозяйка иномарки отлучилась, пассажир пересел на водительское место и протаранил припаркованные во дворе дома машины.

Источник: Губерния онлайн

В Индустриальном районе к автоинспекторам обратилась хабаровчанка, обвинившая своих приятелей в угоне ее автомобиля, сообщает портал «Губерния». По словам хозяйки «Ниссана Марч», она подвозила двоих товарищей из Южного микрорайона до 19-й школы. По дороге женщина заехала в Первый микрорайон к родственнице. Когда она вышла из иномарки и зашла в дом, один из пассажиров пересел за руль. Нетрезвый молодой человек повредил четыре машины и металлическое ограждение.

Вышедшая через пару минут автолюбительница обнаружила свою машину в сугробе. Хабаровчанка не сразу сообразила, что произошло, и попыталась выехать из снежной кучи.

Шумная авария привлекла внимание жильцов дома — за происходящим они наблюдали из окон. По словам очевидцев, за рулем автомобиля действительно был мужчина, а хабаровчанка активно помогала вернуть машину на дорогу. В то, что авария стала следствием попытки угона, они не верили.

После аварии пассажир и управлявший «Ниссаном» молодой человек ушли, оставив владелицу «Марча» разбираться с последствиями. Отвечать за поврежденные машины хозяйка автомобиля не хотела, а потому написала на приятелей заявление об угоне. Вопрос, кто будет возмещать ущерб, пока остается открытым.

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