В Башкирии жена зарезала мужа в День защитника отечества

По подозрению в убийстве в отношении его жены было возбуждено уголовное дело, сообщает Следственный комитет РФ по РБ.

По материалам дела, ночью 23 февраля муж и жена выпивали у себя в квартире. В ходе распития спиртных напитков между ними произошла ссора, в результате которой жена схватила нож и ударила им мужа в грудь. От полученной раны мужчина скончался на месте. Осознав содеянное, женщина написала явку с повинной.

В ближайшее время подозреваемой будет предъявлено обвинение. Расследование продолжается.