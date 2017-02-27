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11:45 (мск), источник: PROUFU.ru

В Башкирии жена зарезала мужа в День защитника отечества

В минувший четверг в Стерлитамаке в одной из квартир города нашли труп мужчины.

По подозрению в убийстве в отношении его жены было возбуждено уголовное дело, сообщает Следственный комитет РФ по РБ.

По материалам дела, ночью 23 февраля муж и жена выпивали у себя в квартире. В ходе распития спиртных напитков между ними произошла ссора, в результате которой жена схватила нож и ударила им мужа в грудь. От полученной раны мужчина скончался на месте. Осознав содеянное, женщина написала явку с повинной.

В ближайшее время подозреваемой будет предъявлено обвинение. Расследование продолжается.

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