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13:47 (мск), источник: РИА Новости

Экс-сотрудника СИЗО «Матросская тишина» осудили за разглашение гостайны

МОСКВА, 27 фев — РИА Новости. Бывший сотрудник следственного изолятора «Матросская тишина» Павел Петран приговорен к 1,5 года лишения свободы за разглашение государственной тайны, сообщили РИА Новости в пресс-службе Мосгорсуда.

Источник: РИА Новости

«Суд приговорил оперуполномоченного оперативного отдела ФКУ СИЗО ФСИН номер 1 по Москве к 1,5 года лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима за совершение преступления, предусмотренного статьей 283 УК РФ — разглашение государственной тайны», — сказал представитель суда.

Дело имеет гриф «Совершенно секретно», поэтому подробности преступления не разглашаются, однако известно, что дело рассматривалось в общем порядке и Петран вину не признает.

Петран был задержан и арестован в 2015 году вместе с другими сотрудниками «Матросской тишины» по делу о вымогательстве у одного из заключенных 10 миллионов рублей под угрозой ужесточения режима содержания.

По данным следствия, бывший руководитель оперативного отдела «Матросской тишины» Михаил Захаров, его подчиненные Павел Петран, Валентин Базаев и Антон Девятаев, а также бывший сотрудник СИЗО Анатолий Осмачко и врач-рентгенолог одной из столичных больниц Фатима Найфонова, а также «криминальный авторитет» Эльдар Векуа, который уже находился в изоляторе по другому делу, организовали преступную группу с целью вымогательства.

Следствие считает, что обвиняемые с 31 декабря 2014 по 26 января 2015 вымогали 11,5 миллиона рублей у содержавшегося в СИЗО предпринимателя, который обвинялся в причастности к мошенничеству при строительстве аэропорта в Казани. Сотрудники изолятора организовывали встречи Векуа с этим арестованным бизнесменом, а отец потерпевшего успел перечислить на банковскую карту врача 1 миллион рублей.

«Угрожая потерпевшим физической расправой и созданием невыносимых условий содержания в изоляторе, эти лица требовали передачи денежных средств в размере более 10 миллионов рублей путем зачисления на банковские карты, ранее оформленные на подконтрольных им сообщников», — утверждает следствие.

Однако впоследствии Петрана не обвиняли в вымогательстве, а судили за разглашение гостайны.

Приговор был оглашен 29 декабря 2016 года, но о нем стало известно только сейчас.

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