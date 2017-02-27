Полицейские выявили чиновника-взяточника в администрации Камышинского района
Женщине грозит срок лишения свободы до 8 лет.
Женщине грозит срок лишения свободы до 8 лет.
В ходе проведения целого комплекса оперативно- розыскных мероприятий, сотрудники полиции выявили факт получения взятки руководителем одного из структурных подразделений Камышинской районной администрации.
Как сообщили в
Следователи СУ СК России по Волгоградской области возбудили уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч.3 ст. 290 Уголовного кодекса РФ — «Получение взятки должностным лицом за незаконные действия». Санкция статьи предусматривает наказание от крупного денежного штрафа до лишения свободы на срок до восьми лет.