Полицейские выявили чиновника-взяточника в администрации Камышинского района

В ходе проведения целого комплекса оперативно- розыскных мероприятий, сотрудники полиции выявили факт получения взятки руководителем одного из структурных подразделений Камышинской районной администрации.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области, по версии оперативников, 48-летняя руководитель юридического отдела получила незаконное денежное вознаграждение в сумме 25 тысяч рублей за то, чтобы переоформить участок земли с разрешенного использования для ведения сельскохозяйственного производства на ведение индивидуального дачного хозяйства.

Следователи СУ СК России по Волгоградской области возбудили уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч.3 ст. 290 Уголовного кодекса РФ — «Получение взятки должностным лицом за незаконные действия». Санкция статьи предусматривает наказание от крупного денежного штрафа до лишения свободы на срок до восьми лет.