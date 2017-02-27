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12:39 (мск), источник: АиФ Иркутск

Лобовое столкновение иномарок в Усольском районе: два человека пострадали

Пострадавших в аварии доставили в больницу.

В Усольском районе автоинспекторы выясняют обстоятельства лобового столкновения иномарок, при котором пострадали два человека, сообщает пресс-служба регионального МВД.

Авария произошла в 8 часов утра 27 февраля на трассе Р-255 «Сибирь» в Усольском районе. По предварительной информации полиции, автоледи на «Хендай Солярис», проезжая участок дороги, на котором обгон транспорта запрещен, всё же решилась на опасный маневр. Она обогнала фуру. Однако уже почти при завершении маневра женщина-водитель не справилась с управлением. В результате на повороте к селу Старый Китой произошло лобовое столкновение «Хендай Солярис» и «Инфинити».

В результате ДТП пострадали оба водителя — 47-летняя усольчанка и 37-летний ангарчанин. Их доставили в больницу.

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