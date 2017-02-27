Лобовое столкновение иномарок в Усольском районе: два человека пострадали
Пострадавших в аварии доставили в больницу.
Пострадавших в аварии доставили в больницу.
В Усольском районе автоинспекторы выясняют обстоятельства лобового столкновения иномарок, при котором пострадали два человека, сообщает
Авария произошла в 8 часов утра 27 февраля на трассе Р-255 «Сибирь» в Усольском районе. По предварительной информации полиции, автоледи на «Хендай Солярис», проезжая участок дороги, на котором обгон транспорта запрещен, всё же решилась на опасный маневр. Она обогнала фуру. Однако уже почти при завершении маневра
В результате ДТП пострадали оба водителя — 47-летняя усольчанка и 37-летний ангарчанин. Их доставили в больницу.