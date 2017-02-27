Экс-главу отдела уральского Ростехнадзора осудили за взяточничество

«Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного пунктом “в” части 5 статьи 290 УК РФ (получение должностным лицом взятки за незаконное бездействие в крупном размере). Суд назначил Александру Зубчику наказание в виде штрафа в размере 2 млн. рублей», — сообщили «УралПолит.Ru» в пресс-службе областной прокуратуры.

Взятку в размере 250 тысяч рублей за непривлечение юрлица, в отношении которого были выявлены нарушения, к административной ответственности, чиновник получил в июне 2016 года. Деньги ему передал посредник на парковке у ТРЦ «Метро». После получения денег его задержали сотрудники ФСБ России по Свердловской области.

«В ходе личного досмотра у задержанного был обнаружен блокнот, в котором он своей рукой сделал запись о том, что 30 июня 2016 года взял в долг 250 тысяч рублей и обязуется вернуть. Данную надпись он сделал для того, чтобы отвести от себя подозрения во взяточничестве после возможного задержания. Данная уловка, часто применяемая различного рода злоумышленниками, не произвела на сыщиков эффекта, на который рассчитывал обвиняемый», — отмечают в пресс-службе СУ СКР по Свердловской области.

С учетом срока содержания под стражей суд определил размер штрафа до 1 миллиона рублей.