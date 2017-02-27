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12:13 (мск), источник: ИА УралИнформБюро

Трое свердловчан пострадали в ДТП по дороге в санаторий

Их микроавтобус протаранила Kia.

Трое свердловчан пострадали в ДТП на трассе Минеральные Воды — Кисловодск, сообщили «Уралинформбюро» в отделении пропаганды УГИБДД по Ставропольскому краю.

Авария произошла вечером 26 февраля 2017 года. Микроавтобус Mercedes Sprinter вез четырех свердловчан из аэропорта в санаторий Кисловодска. Водитель встречной Kia Spectra не справился с управлением, и автомобиль влетел в микроавтобус.

Виновник аварии погиб. Травмы получили трое пассажиров Mercedes, двое из них госпитализированы.

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