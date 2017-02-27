Пермяка, «заложившего бомбу» в «Театре-Театре», будут судить

23 ноября 2016 года пьяный пермяк позвонил в полицию и сообщил, что в здании «Театра-Театра» заложено взрывное устройство. На место прибыли экстренные службы города и провели работы по оцеплению здания и поиску взрывного устройства.

Вызов оказался ложным. По факту случившегося было возбуждено уголовное дело. Вскоре шутнику предстоит ответить за свои действия перед судом. Ему грозит до трех лет лишения свободы.