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12:19 (мск), источник: Новости Перми

Пермяка, «заложившего бомбу» в «Театре-Театре», будут судить

В Дзержинский районный суд направлено уголовное дело о заведомо ложном сообщении о готовящемся взрыве в здании «Театра-Театра».

23 ноября 2016 года пьяный пермяк позвонил в полицию и сообщил, что в здании «Театра-Театра» заложено взрывное устройство. На место прибыли экстренные службы города и провели работы по оцеплению здания и поиску взрывного устройства.

Вызов оказался ложным. По факту случившегося было возбуждено уголовное дело. Вскоре шутнику предстоит ответить за свои действия перед судом. Ему грозит до трех лет лишения свободы.

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