По факту крушения вертолета начато расследование в ВКО

По оперативной информации, спасатели недавно прибыли на высокопроходимой технике на место предположительного крушения. О старте расследования сообщили в пресс-службе ДВД на транспорте.

Нарушение правил безопасности при эксплуатации воздушного транспорта могло стать причиной крушения вертолета. Следственно-оперативная группа уже сегодня прибудет на место крушения вертолета, передает корреспондент Tengrinews.kz.

«Досудебное расследование по части 2 статьи 344 УК РК “Нарушение правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного, воздушного, морского или речного транспорта” зарегистрировано в Едином реестре досудебных расследований», — сообщили в пресс-службе ведомства.

В силовых органах ВКО сообщают, что следственно-оперативная группа все еще не опросила выжившего пассажира Акбаева. Ранее сообщалось, что из-за неблагоприятных погодных условий представители ЧС и полиции не могут добраться до места происшествия. По данным спасателей, основной этап работ по исследованию места происшествия пройдет сегодня, когда нормализуются метеоусловия.

Как сообщили в ДЧС ВКО, спасатели ВРАОСО уже прибыли на высокопроходимой технике по заданным координатам предположительного места крушения.

«Из-за сложной рельефной местности машину пришлось оставить и обследовать территорию пешим ходом. К вылету на МИ-8 из Аягозского района готовится комиссия следственно-оперативной группы ДВД на транспорте вместе с заместителем начальника ДЧС ВКО. Также из города Аягоз к месту крушения выехала дополнительная группа ВРАОСО на ТРЭКОЛе», — отметили в Департаменте по ЧС.

Напомним, 25 февраля вечером пилот вертолета С-341, принадлежавшего частному лицу, не вышел на связь. На его поиски сегодня утром из города Семей вылетел военный вертолет МИ-17, из областного центра МИ-8, из Алматинской области МИ-2 частной компании.