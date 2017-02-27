По факту крушения вертолета начато расследование в ВКО
Пилот вертолета погиб. Пассажир остался жив, его доставили в село Айгыз.
Пилот вертолета погиб. Пассажир остался жив, его доставили в село Айгыз.
Нарушение правил безопасности при эксплуатации воздушного транспорта могло стать причиной крушения вертолета.
По оперативной информации, спасатели недавно прибыли на высокопроходимой технике на место предположительного крушения. О старте расследования сообщили в
«Досудебное расследование по части 2 статьи 344 УК РК “Нарушение правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного, воздушного, морского или речного транспорта” зарегистрировано в Едином реестре досудебных расследований», — сообщили в
В силовых органах ВКО сообщают, что
Как сообщили в ДЧС ВКО, спасатели ВРАОСО уже прибыли на высокопроходимой технике по заданным координатам предположительного места крушения.
«Из-за сложной рельефной местности машину пришлось оставить и обследовать территорию пешим ходом. К вылету на МИ-8 из Аягозского района готовится комиссия
Напомним, 25 февраля вечером пилот вертолета С-341, принадлежавшего частному лицу, не вышел на связь. На его поиски сегодня утром из города Семей вылетел военный вертолет МИ-17, из областного центра МИ-8, из Алматинской области МИ-2 частной компании.
В результате поисковых мероприятий пропавший вертолет обнаружен в 60 километрах