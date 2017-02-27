Иномарка протаранила забор частного дома

В Челябинске 23 февраля автомобиль вылетел с дороги в частном секторе Советского района, сообщает корреспондент ГТРК «Южный Урал» со ссылкой на ГИБДД.

Инцидент случился в 3:25 минут на улице Профинтерна, 72. На изгибе дороги 23-летний водитель «Ниссана» на изгибе дороги вправо не справился с управлением и вылетел с дороги, врезавшись в забор. Автомобиль перевернулся, повредив конструкцию. Водитель с закрытой черепно-мозговой травмой и сотрясением головного мозга был доставлен в больницу. Устанавливаются все обстоятельства происшествия.