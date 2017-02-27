Следком РТ начал проверку гибели второклассника во время занятия йогой
В Набережных Челнах у себя дома ребенок решил самостоятельно позаниматься аэройогой и запутался в завязочных приспособлениях.
В Набережных Челнах у себя дома ребенок решил самостоятельно позаниматься аэройогой и запутался в завязочных приспособлениях.
(Казань, 27 февраля, «Татар-информ»). Следственный комитет РТ проводит проверку по факту гибели 8-летнего мальчика в Набережных Челнах во время занятия йогой, сообщили ИА «Татар-информ» старший помощник руководителя СУ СК России по РТ Андрей Шептицкий.
Трагедия произошла 22 февраля в одном из домов нового города в Набережных Челнах. В квартире находилось
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