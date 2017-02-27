В интернете появилось видео смертельного ДТП на Южном обходе Калининграда
В аварии погиб пассажир одного из автомобилей.
В аварии погиб пассажир одного из автомобилей.
В социальной сети появилось видео с автомобильного регистратора, на котором запечатлён момент аварии БМВ и «Ауди». Инцидент произошёл на Южном обходе Калининграда утром в субботу, 25 февраля.
На кадрах видно, как автомобиль «Ауди», находясь на полосе встречного движения, врезается в БМВ. От удара машина отлетает к отбойнику и загорается. К месту происшествия выбегают очевидцы, чтобы помочь пострадавшим. В это же время из автомобиля «Ауди» вышел водитель.
Авария произошла в 7:30. По предварительным данным, 27-летний водитель «Ауди» на прямом участке дороги выехал на встречную полосу, где допустил лобовое столкновение с автомобилем БМВ. Пассажир второй машины скончался на месте происшествия. По данным полиции, обоих водителей госпитализировали.
В настоящий момент правоохранители проводят проверку. Назначен комплекс экспертиз, по результатам которых сделают окончательные выводы о причинах и обстоятельствах произошедшего.