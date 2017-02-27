Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
«Оскар 2017»: триумф победителей и неожиданный финал
Спецслужбы США допросили Викторию Боню о Путине и КГБ
В Москве продается самая маленькая квартира в России
Американская пресса опубликует расследование о Путине
Собчак против Брежневой: последний шанс
Черчилль запрещал военным рассказывать о встречах с инопланетянами Власти Британии в 1950-е годы серьезно относилось к угрозе со стороны НЛО
Как одевать ребенка весной: советы мам
Сергей Лазарев впервые показал сына
В Москве продается самая маленькая квартира в России
Маткапиталом разрешат гасить ипотечные платежи
В Киеве сказали, почему не прекратят обстреливать Донбасс - СМИ
В Киев вводят спецназ и военную технику - СМИ
Бывшая жена Козловского раскрыла подробности его личной жизни
Иван Ургант вышел в свет с женой (фото)
Высказывание Савченко о Путине вызвало резонанс в Киеве – СМИ
"Никогда не скрывала, кто мой отец": дочь Лаврова
Китайцы создали «простой рамный внедорожник» за $12 000
Новый грузовичок марки УАЗ: свежая порция фото
Фоторепортажи
8«Лучше быть мертвым, чем крутым»
10«День без иммигрантов»
16Скончался Виталий Чуркин
14Церемония вручения кинопремии «Оскар-2017»
16:35 (мск), источник: Sputnik.md

Какова ситуация в Комрате, где на выходных прорвало дамбу

КИШИНЕВ, 27 фев — Sputnik. Чрезвычайную ситуацию в Комрате удалось ликвидировать, а уровень воды в реке Ялпуг снижается, сообщили в понедельник корреспонденту Sputnik в Службе гражданской защиты и чрезвычайных ситуаций МВД РМ.

Источник: Sputnik.md

В субботу спасатели начали работать в усиленном режиме из-за того, что уровень воды в озере, находящемся на окраине муниципия, повысился, и она стала попадать в реку Ялпуг. Это произошло после того, как стал таять снег. В итоге произошел прорыв дамбы. Из-за этого были подтоплены девять дворов. Кроме того, вода попала в один из жилых домов.

В настоящее время уровень воды в пойме реки Ялпуг снизился на 0,5−0,7 метров.

Ранее местные администрации Комрата, Кирсово, Бешалмы и Конгаза создали рабочие группы для анализа ситуации и определения нанесенного материального ущерба.

Ранее башкан Гагаузии Ирина Влах сообщила Sputnik, что «дамба была очень слабой и находилась в ведении Агентства “Apele Moldovei”, которое не приводило вовремя ее в порядок».

По ее словам, гагаузские власти неоднократно обращались к руководству «Apele Moldovei» с тем, чтобы все озера в регионе передали на баланс автономии. Как отметила башкан АТО, такая опасность из-за проблем с дамбой существовала не только на озере близ Комрата, но и на других водоемах.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Масонские тайны Кишинева
Как изменится жизнь россиян в марте
Медведев заявил об отсутствии безработицы в России
В Минфине решили вытащить деньги россиян из-под подушек
«Опять русские хакеры»: соцсети высмеяли ошибку с «Оскаром»
Трамп установил антирекорд популярности
Легендарная гимнастка Корбут продала олимпийские медали
Умер создатель «Последнего героя» и «Жди меня»
Спорт
«Реал» повторяет рекорд «Барселоны»: 10 главных событий выходных "Реал" забивает в 44-й игре подряд, Моуринью и Ибрагимович берут Кубок лиги с "МЮ", а Луис Энрике проводит 100-й матч с "Барсой"
Авто
В Россию снова вернутся «бэушки из-за границы» Губернатор Приморского края пообещал, что ситуация по поводу установки системы ЭРА-ГЛОНАСС на подержанные иномарки будет полностью урегулирована
Hi-Tech
Эксклюзив: цена первого смартфона Moto в России Компания Lenovo представила два бюджетных смартфона в стильных металлических корпусах — Moto G5 и продвинутый Moto G5 Plus
Кино
К 85-летию Элизабет Тейлор: 15 остроумных цитат роковой актрисы 27 февраля исполняется 85 лет со дня рождения великой Элизабет Тейлор — королевы Голливуда эпохи его расцвета. В честь этой даты «Кино Mail.Ru» вспоминает самые яркие высказывания легендарной дивы.
Недвижимость
В Москве продается самая маленькая квартира в России
В России на 3D-принтере напечатали первый дом
Путин поручил очистить Москву от пятиэтажек
Как меньше платить за коммунальные услуги?
Леди
Тест: что вы знаете о знаменитых мужских скульптурах Когда еще, если не в День защитника Отечества, восхититься мужчинами: их умом, силой и, конечно, красотой.
Дети
Катя Гордон дала новорожденному сыну редкое имя Артистка рассказала об отце малыша.
Все о ремонте
50 оттенков белого: как создать светлый интерьер
Как правильно организовать зону для сна?
Ванные комнаты всех оттенков синего (фото)
Писк моды: красивая декоративная плитка в гостиной
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь