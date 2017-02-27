Какова ситуация в Комрате, где на выходных прорвало дамбу

В субботу спасатели начали работать в усиленном режиме из-за того, что уровень воды в озере, находящемся на окраине муниципия, повысился, и она стала попадать в реку Ялпуг. Это произошло после того, как стал таять снег. В итоге произошел прорыв дамбы. Из-за этого были подтоплены девять дворов. Кроме того, вода попала в один из жилых домов.

В настоящее время уровень воды в пойме реки Ялпуг снизился на 0,5−0,7 метров.

Ранее местные администрации Комрата, Кирсово, Бешалмы и Конгаза создали рабочие группы для анализа ситуации и определения нанесенного материального ущерба.

Ранее башкан Гагаузии Ирина Влах сообщила Sputnik, что «дамба была очень слабой и находилась в ведении Агентства “Apele Moldovei”, которое не приводило вовремя ее в порядок».