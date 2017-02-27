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13:24 (мск), источник: IrkutskMedia.ru

Полугодовалый ребенок погиб в Усть-Куте Приангарья

Правоохранители разбираются в причинах трагедии.

6-месячный младенец погиб в Усть-Куте Иркутской области 25 февраля. В настоящее время правоохранительные органы устанавливают обстоятельства случившегося. Об этом ИА IrkutskMedia сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.

Сообщение о смерти ребенка поступило около 09.00 от медсестры. Мать погибшего принесла тело ребенка в медучреждение.

«Сейчас проводится проверка, устанавливаются причины смерти, предварительно, следов насильственной смерти нет», — отметили в ведомстве.

Сотрудники правоохранительных органов устанавливают, где в момент происшествия находилась мать мальчика.

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