Полугодовалый ребенок погиб в Усть-Куте Приангарья
Правоохранители разбираются в причинах трагедии.
Правоохранители разбираются в причинах трагедии.
6-месячный младенец погиб в
Сообщение о смерти ребенка поступило около 09.00 от медсестры. Мать погибшего принесла тело ребенка в медучреждение.
«Сейчас проводится проверка, устанавливаются причины смерти, предварительно, следов насильственной смерти нет», — отметили в ведомстве.
Сотрудники правоохранительных органов устанавливают, где в момент происшествия находилась мать мальчика.