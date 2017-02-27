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13:58 (мск), источник: IrkutskMedia.ru

Немецкая овчарка по кличке Байкал помогла раскрыть тяжкое преступление в Ангарске

Вооруженная ножом девушка напала на собутыльника.

Служебная собака Байкал помогла полицейским раскрыть тяжкое преступление в Ангарске. Между девушкой и ее знакомым во время распития спиртных напитков произошел конфликт, в результате которого злоумышленница ранила собутыльника ножом. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью). Максимальная санкция статьи предусматривает до 10 лет лишения свободы. Об этом ИА IrkutskMedia сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.

Накануне в дежурную часть управления МВД России по Ангарскому городскому округу поступило сообщение о том, что у одного из домов в 30 квартале мужчине причинено ножевое ранение. Проводившие осмотр места происшествия сотрудники прибывшей следственно-оперативной группы приняли решение, что в сложившихся условиях может оказаться эффективной помощь разыскной собаки.

«Немецкая овчарка по кличке Байкал уверенно взяла след в исходной точке и, пройдя несколько сот метров по дворам квартала, вывела сотрудников полиции к дверям квартиры, в которой, как позднее выяснилось, проживала подозреваемая — 33-летняя ангарчанка», — отметили в ведомстве.

В ходе расследования установлено, что конфликт между ней и ее 35-летним знакомым возник во время совместного распития спиртных напитков. В процессе ссоры подозреваемая нанесла мужчине ножевое ранение и скрылась.

Девушка задержана. Проводятся необходимые следственные действия.

Напомним, что в 2016 году кинологом Дмитрием Урбановым и служебно-розыскной собакой Чак установлены подозреваемые в порядка 10-ти преступлений. Летом прошлого года за добросовестное исполнение служебных обязанностей Дмитрий Урбанов был награжден Почетной грамотой ГУ МВД России по Иркутской области, а его питомец Чак получил от Общественного совета медаль за участие в раскрытии преступлений.

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