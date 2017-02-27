Немецкая овчарка по кличке Байкал помогла раскрыть тяжкое преступление в Ангарске

Служебная собака Байкал помогла полицейским раскрыть тяжкое преступление в Ангарске. Между девушкой и ее знакомым во время распития спиртных напитков произошел конфликт, в результате которого злоумышленница ранила собутыльника ножом. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью). Максимальная санкция статьи предусматривает до 10 лет лишения свободы. Об этом ИА IrkutskMedia сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.

Накануне в дежурную часть управления МВД России по Ангарскому городскому округу поступило сообщение о том, что у одного из домов в 30 квартале мужчине причинено ножевое ранение. Проводившие осмотр места происшествия сотрудники прибывшей следственно-оперативной группы приняли решение, что в сложившихся условиях может оказаться эффективной помощь разыскной собаки.

«Немецкая овчарка по кличке Байкал уверенно взяла след в исходной точке и, пройдя несколько сот метров по дворам квартала, вывела сотрудников полиции к дверям квартиры, в которой, как позднее выяснилось, проживала подозреваемая — 33-летняя ангарчанка», — отметили в ведомстве.

В ходе расследования установлено, что конфликт между ней и ее 35-летним знакомым возник во время совместного распития спиртных напитков. В процессе ссоры подозреваемая нанесла мужчине ножевое ранение и скрылась.

Девушка задержана. Проводятся необходимые следственные действия.