В Новосибирской области стали чаще наказывать коррупционеров, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

В прокуратуре области были проанализированы состояние и динамика преступности за январь 2017 года в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.

Так, количество зарегистрированных преступлений уменьшилось на 15% (с 3 657 до 3 112), число разбоев уменьшилось на 36% (с 22 до 14), число совершенных грабежей сократилось на 14% (с 129 до 111).

Прежним остался уровень зарегистрированных фактов умышленного причинения тяжкого вреда здоровью (49).



Вместе с тем, на 127% увеличилось количество коррупционных преступлений (с 29 до 66), на 20% увеличилось количество совершенных убийств (с 20 до 24), на 55% — вымогательств (с 9 до 14).



Реже, чем в 2016 году преступления совершались в общественных местах (-24%), а также несовершеннолетними лицами (на — 52%). Выросло на 20% число преступлений, совершенных лицами, находившимися в состоянии опьянения.



Раскрываемость преступлений в январе 2017 года выросла и составила 60% (в прошлом году она составляла 47%). Нераскрытыми осталось 1 125 преступлений.