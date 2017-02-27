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13:07 (мск), источник: Вести - Новосибирск

В Новосибирской области стали чаще наказывать коррупционеров

За год в Новосибирской области количество коррупционных преступлений увеличилось на 127%, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

Источник: Вести - Новосибирск

В Новосибирской области стали чаще наказывать коррупционеров, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

В прокуратуре области были проанализированы состояние и динамика преступности за январь 2017 года в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.

Так, количество зарегистрированных преступлений уменьшилось на 15% (с 3 657 до 3 112), число разбоев уменьшилось на 36% (с 22 до 14), число совершенных грабежей сократилось на 14% (с 129 до 111).

Прежним остался уровень зарегистрированных фактов умышленного причинения тяжкого вреда здоровью (49).

Вместе с тем, на 127% увеличилось количество коррупционных преступлений (с 29 до 66), на 20% увеличилось количество совершенных убийств (с 20 до 24), на 55% — вымогательств (с 9 до 14).

Реже, чем в 2016 году преступления совершались в общественных местах (-24%), а также несовершеннолетними лицами (на — 52%). Выросло на 20% число преступлений, совершенных лицами, находившимися в состоянии опьянения.

Раскрываемость преступлений в январе 2017 года выросла и составила 60% (в прошлом году она составляла 47%). Нераскрытыми осталось 1 125 преступлений.

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