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13:03 (мск), источник: dostup1.ru

Автоледи на иномарке протаранила УАЗ на встречке под Южноуральском

Женщина решила обогнать автобус, не справилась с управлением и врезалась в другое авто.

Автоледи решила обогнать автобус, однако не справилась с управлением и врезалась в УАЗ под Южноуральском (Челябинская область), передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на информацию местной Госавтоинспекции.

Авария произошла утром 27 февраля на 5-м километре трассы Южноуральск — Увельский. Жительница Увельского района 1977 года рождения, управляя Volkswagen Polo, при обгоне автобуса допустила занос машины и столкнулась с УАЗом под управлением жителя Южноуральска 1959 года рождения.

В результате аварии оба водителя с различными травмами были госпитализированы в Южноуральскую городскую больницу.

Полиция проводит проверку, по итогам которой будет принято процессуальное решение.

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