Двух жителей Свердловской области будут судить за нападение на журналистов во время съемки видеосюжета

По данным следствия, днем 28 июля 2016 года корреспондент и телеоператор Уральской окружной телекомпании «Ермак» по редакционному заданию приехали в город Артемовский для подготовки репортажа о работе местной частной организации, которая занимается отловом собак.

В момент съемки на территории частной организации на улице Куйбышева, как считает следствие, директор и мастер этой компании напали на журналистов.

Как уточнили агентству «Интерфакс-Урал» в пресс-службе регионального СУ СКР, нападавшие «толкали и волокли журналистов», но серьезных травм те не получили.

Кроме того, на видеокамере был поврежден встроенный микрофон, сотрудники организации отобрали у журналистов флеш-накопитель от видеокамеры, отмечается в сообщении.

Пострадавшие в тот же день обратились с заявлением в правоохранительные органы.

Сотрудники частной организации обвиняются по ч.3 ст. 144 УК РФ (воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов, соединенное с насилием и с повреждением их имущества). Дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Как сообщалось, 28 июля прошлого года две съемочные группы Уральской окружной телекомпании «Ермак» в один день подверглись нападению во время съемки сюжетов.

Так, корреспондент и телеоператор «Ермака» приехали в Артемовский для подготовки репортажа о работе частной организации, занимающейся отловом собак, но работники этой компании напали журналистов и повредили видеокамеру.

Второй инцидент произошел в Екатеринбурге. Журналист и оператор приехали к автосервису по улице Шефской для подготовки телерепортажа о его неудовлетворительной работе. По данным следствия, во время видеосъемки несколько сотрудников автосервиса отобрали у оператора видеокамеру, а также избили корреспондента и телеоператора.

Дела были возбуждены по ч.3 ст. 144 УК РФ (воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов, соединенное с насилием над журналистами и повреждением или уничтожением их имущества).

В августе прошлого года региональные следственные органы СКР предъявили обвинение по ч.3 ст. 144 УК РФ директору автосервиса на улице Шефская после нападения на съемочную группу телекомпании «Ермак».