В Омской области шесть воспитанников детдома отравились, надышавшись парами бензина

В субботу, 25 февраля, в 21:09 в детском доме Муромцевского района сработала тревожная сигнализация. На место происшествия немедленно выехали следственно-оперативная группа полиции, а также сотрудник Росгвардии.

Как сообщает управление Росгвардии по Омской области, в детдоме отравились шесть воспитанников. Подростки надышались парами бензина. К моменту приезда полицейских врачи оказывали ребятам медицинскую помощь.

К счастью, школьникам стало лучше. Медики определили, что в госпитализации они не нуждаются.

Подростки дышали бензином, чтобы получить наркотический «кайф». За каждого из них полиция составила на заместителя директора по административному протоколу. Замдиректора, как ответственный за воспитание несовершеннолетних, понесёт наказание по статье «Потребление несовершеннолетними наркотических средств или психотропных веществ». Статья предусматривает штраф до 2000 рублей.