В Уфе из-за протекающей крыши произошел пожар на УМПО
Сегодня, 27 февраля, в Уфе в 2:20 произошел пожар в одном из цехов УМПО, рассказали в МЧС по РБ.
Сегодня, 27 февраля, в Уфе в 2:20 произошел пожар в одном из цехов УМПО, рассказали в МЧС по РБ.
Возгорание случилось в цехе № 3, корпус 1, на 2 площадке. Предварительная причина — «аварийные токовые явления в технологическом оборудовании вследствие попадания влаги с кровли».
Погибших и пострадавших нет. Материальный ущерб оценивается. На месте работают дознаватели МЧС по РБ.