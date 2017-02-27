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12:54 (мск), источник: PROUFU.ru

В Уфе из-за протекающей крыши произошел пожар на УМПО

Сегодня, 27 февраля, в Уфе в 2:20 произошел пожар в одном из цехов УМПО, рассказали в МЧС по РБ.

Возгорание случилось в цехе № 3, корпус 1, на 2 площадке. Предварительная причина — «аварийные токовые явления в технологическом оборудовании вследствие попадания влаги с кровли».

Погибших и пострадавших нет. Материальный ущерб оценивается. На месте работают дознаватели МЧС по РБ.

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