В Татарстане полицейские изъяли 24 единицы огнестрельного оружия

(Казань, 27 февраля, «Татар-информ»). В Татарстане во время операции «Арсенал» полицейские выявили 50 преступлений, связанных с незаконным оборотом оружия, сообщает пресс-служба МВД по РТ.

Оперативно-профилактические мероприятия проводились с 13 по 17 февраля 2017 года. Из незаконного оборота изъято 24 единицы огнестрельного оружия: 2 винтовки, пистолет, 8 обрезов охотничьих ружей, 2 единицы самодельного оружия, 11 охотничьих ружей, 3 гранаты, 777 патронов различного калибра и 1260 граммов пороха.

Помимо этого, 14 татарстанцев добровольно сдали незаконно хранящиеся у них пистолет, 4 охотничьих ружья, 109 патронов и 345 граммов пороха.