В Татарстане полицейские изъяли 24 единицы огнестрельного оружия
14 татарстанцев добровольно сдали незаконно хранящееся у них оружие.
14 татарстанцев добровольно сдали незаконно хранящееся у них оружие.
(Казань, 27 февраля, «Татар-информ»). В Татарстане во время операции «Арсенал» полицейские выявили 50 преступлений, связанных с незаконным оборотом оружия, сообщает
Помимо этого, 14 татарстанцев добровольно сдали незаконно хранящиеся у них пистолет, 4 охотничьих ружья, 109 патронов и 345 граммов пороха.