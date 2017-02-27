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13:09 (мск), источник: ИА Татар-информ

В Татарстане полицейские изъяли 24 единицы огнестрельного оружия

14 татарстанцев добровольно сдали незаконно хранящееся у них оружие.

(Казань, 27 февраля, «Татар-информ»). В Татарстане во время операции «Арсенал» полицейские выявили 50 преступлений, связанных с незаконным оборотом оружия, сообщает пресс-служба МВД по РТ.

Оперативно-профилактические мероприятия проводились с 13 по 17 февраля 2017 года. Из незаконного оборота изъято 24 единицы огнестрельного оружия: 2 винтовки, пистолет, 8 обрезов охотничьих ружей, 2 единицы самодельного оружия, 11 охотничьих ружей, 3 гранаты, 777 патронов различного калибра и 1260 граммов пороха.

Помимо этого, 14 татарстанцев добровольно сдали незаконно хранящиеся у них пистолет, 4 охотничьих ружья, 109 патронов и 345 граммов пороха.

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