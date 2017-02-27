В Тольятти полицейские обнаружили покерный клуб

Ранее правоохранители получили информацию о том, что в помещении на ул. 70 лет Октября работает нелегальный покерный клуб.

При проверке эти сведения подтвердились. В помещении полицейские изъяли два игровых стола, фишки для покера на сумму не менее 1 млн руб., два телевизора, четыре колоды карт и 5 тыс. рублей. Во время осмотра в клубе было 12 человек. Они рассказали, что играли в покер на деньги, приобретая фишки у 30-летнего организатора, от которого ранее они получали СМС-рассылку о проведении игр.

12 января СУ СК России по Самарской области в отношении мужчины возбудило уголовное дело по ч. 1 ст. 171.2 УК РФ «Незаконные организация и проведение азартных игр». Теперь дело с обвинительным заключением направлено в мировой суд.