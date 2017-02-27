В суд передано дело офицера, обвиняемого в гибели южноуральского срочника Монастыренко

«22 февраля дело в отношении Андраника Мовсисяна было передано в 101-й гарнизонный суд для рассмотрения по существу», — сообщил агентству «Урал-пресс-информ» руководитель правозащитной организации «У военнослужащих тоже есть права» и юрист челябинской организации «Правосознание» Алексей Ковалев.

Напомним, тело Дмитрия Монастыренко было обнаружено висящим в петле четвертого апреля 2016 года в войсковой части РВСН в Оренбургской области. В доведении солдата до самоубийства обвинили заместителя командира роты охраны воинской части № 93766 ЗАТО Комаровский Оренбургской области 28-летнего старшего лейтенанта Андраника Мовсисяна.

Эксперты пришли к выводу, что причиной самоубийства стали публичные издевательства над военнослужащим его непосредственного командира. Еще первого апреля в телефонном разговоре с сестрой Ольгой Дмитрий жаловался на неуставные отношения со стороны Мовсисяна, который за незначительный проступок одного солдата мог наказать всю роту. Старший лейтенант постоянно нецензурно оскорблял и публично унижал подчиненных, заставляя во внеурочное время учить устав, бегать, ползать по-пластунски, лишал сна и отдыха. Его руководство основывалось на создании психотравмирующей обстановки в коллективе.

Еще в ходе следствия по делу Мовсисян прислал сестре, бабушке и дедушке Дмитрия письмо с извинениями, где подчеркнул, что всегда ценил их родственника, как хорошего и дисциплинированного солдата.