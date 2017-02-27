Инспекторы ДПС нашли героин у пассажира такси под Багратионовском
Ему грозит до 15 лет тюрьмы.
Ему грозит до 15 лет тюрьмы.
В Багратионовском районе сотрудники ГИБДД изъяли у пассажира такси наркотическую смесь из героина и карфентанила. Об этом в понедельник «Новому Калининграду.Ru» сообщили в
Мужчину задержали рано утром в воскресенье в районе автодороги
Во время личного досмотра у мужчины обнаружили и изъяли почти 8 граммов смеси героина и карфентанила. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 228 УК РФ (Незаконное хранение наркотических средств в особо крупном размере). Максимальное наказание по этой статье 15 лет лишения свободы.