Инспекторы ДПС нашли героин у пассажира такси под Багратионовском

В Багратионовском районе сотрудники ГИБДД изъяли у пассажира такси наркотическую смесь из героина и карфентанила. Об этом в понедельник «Новому Калининграду.Ru» сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

Мужчину задержали рано утром в воскресенье в районе автодороги Тишино-Багратионовск. Водитель такси нарушил правила дорожного движения. «В ходе беседы с нарушителем инспекторы заметили, что 45-летний пассажир иномарки ведет себя подозрительно и заметно нервничает», — сообщили в пресс-службе ведомства.

Во время личного досмотра у мужчины обнаружили и изъяли почти 8 граммов смеси героина и карфентанила. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 228 УК РФ (Незаконное хранение наркотических средств в особо крупном размере). Максимальное наказание по этой статье 15 лет лишения свободы.