Суд оставил покемонофила Соколовского под замком
До августа.
До августа.
27 февраля 2017 года в
Предварительные слушания проходили в закрытом режиме. В ходе заседания было принято решение о продлении домашнего ареста подсудимого до августа. Рассмотрение дела по существу начнется 13 марта.
Соколовский попал под «уголовку» после того, как разместил на своем канале в YouTube ролик о ловле покемонов в храме. Видео он снабдил язвительными комментариями, чем вызвал волну негодования у общественности.
В ходе расследования выяснилось, что за три года блогер выложил 9 видеофайлов с признаками экстремизма. Кроме того, он незаконно приобрел спецавторучку с функцией фото- и видеозаписи.
Уголовное дело возбуждено по трем статьям — ч.1 ст. 282 (возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства), ч.2 ст. 148 УК РФ (нарушение права на свободу вероисповеданий, совершенное в местах, предназначенных для проведения богослужений), ч.1 ст. 138 УК РФ (незаконный оборот спецсредств для негласного получения информации).