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13:41 (мск), источник: ИА УралИнформБюро

Суд оставил покемонофила Соколовского под замком

До августа.

27 февраля 2017 года в Верх-Исетском суде Екатеринбурга стартовал процесс по делу 22-летнего блогера Руслана Соколовского, который ловил покемонов в Храме-на-Крови, передает «Уралинформбюро».

Предварительные слушания проходили в закрытом режиме. В ходе заседания было принято решение о продлении домашнего ареста подсудимого до августа. Рассмотрение дела по существу начнется 13 марта.

Соколовский попал под «уголовку» после того, как разместил на своем канале в YouTube ролик о ловле покемонов в храме. Видео он снабдил язвительными комментариями, чем вызвал волну негодования у общественности.

В ходе расследования выяснилось, что за три года блогер выложил 9 видеофайлов с признаками экстремизма. Кроме того, он незаконно приобрел спецавторучку с функцией фото- и видеозаписи.

Уголовное дело возбуждено по трем статьям — ч.1 ст. 282 (возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства), ч.2 ст. 148 УК РФ (нарушение права на свободу вероисповеданий, совершенное в местах, предназначенных для проведения богослужений), ч.1 ст. 138 УК РФ (незаконный оборот спецсредств для негласного получения информации).

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