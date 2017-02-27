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13:36 (мск), источник: VN.RU

Крыша общежития обрушилась в Каргате

В результате ЧП никто не пострадал. Жильцам дома в городской администрации нашли временное пристанище, теперь решается вопрос с поиском постоянного жилья. Общежитию около 60 лет и ранее сюда селили молодых учителей и врачей.

Источник: VN.RU

В городе Каргате Новосибирской области рухнула крыша здания одноэтажного общежития, расположенного на улице Рабочая. Недавно зданию исполнилось 60 лет. В результате обрушения никто не пострадал.

В Каргате заканчивается срок жизни систем коммуникаций, построенных еще при советской власти. Речь идет о водопроводах, теплосетях и системе канализации. К концу подходит и срок эксплуатации капитальных строений. В Москве эту проблему сейчас активно устраняют: целыми кварталами сносят построенные еще в 60-е годы «хрущевские» пятиэтажки, но в сибирской глубинке позволить себе такую «роскошь» не могут.

Сначала в одноэтажном здании общежития на улице Рабочая в Каргате стала разрушаться кирпичная стена фасада. Произошло это потому, что нет надежного фундамента. Стены с годами просели, а на днях подломилась крыша. В городской администрации нашли временное пристанище для жильцов дома и теперь ломают голову в поиске жилья постоянного.

С начала постройки в общежитии селили молодых учителей и врачей. В 90-е туда стали заселять пенсионеров. Здание типовое, одноэтажное, советского образца.

Добавим, что подобное ЧП случилось 24 февраля и в самом Новосибирске. В доме на ул. Богдана Хмельницкого, 62 обрушилась кровля. Спасатели МАСС сообщили, что чрезвычайное происшествие случилось из-за скопившегося снега.

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