Крыша общежития обрушилась в Каргате

В городе Каргате Новосибирской области рухнула крыша здания одноэтажного общежития, расположенного на улице Рабочая. Недавно зданию исполнилось 60 лет. В результате обрушения никто не пострадал.

В Каргате заканчивается срок жизни систем коммуникаций, построенных еще при советской власти. Речь идет о водопроводах, теплосетях и системе канализации. К концу подходит и срок эксплуатации капитальных строений. В Москве эту проблему сейчас активно устраняют: целыми кварталами сносят построенные еще в 60-е годы «хрущевские» пятиэтажки, но в сибирской глубинке позволить себе такую «роскошь» не могут.

Сначала в одноэтажном здании общежития на улице Рабочая в Каргате стала разрушаться кирпичная стена фасада. Произошло это потому, что нет надежного фундамента. Стены с годами просели, а на днях подломилась крыша. В городской администрации нашли временное пристанище для жильцов дома и теперь ломают голову в поиске жилья постоянного.

С начала постройки в общежитии селили молодых учителей и врачей. В 90-е туда стали заселять пенсионеров. Здание типовое, одноэтажное, советского образца.