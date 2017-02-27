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13:34 (мск), источник: dostup1.ru

Три человека разбились в лобовом ДТП под Чебаркулем

Двое пострадавших госпитализированы, один погиб.

В Чебаркульском районе (Челябинская область) устанавливаются обстоятельства утреннего ДТП на трассе, в котором разбились три человека, один из них погиб, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на управление пропаганды ГИБДД по Челябинской области.

Инцидент произошел в понедельник, 27 февраля, в 10.20 на первом километре автодороги Чебаркуль — Верхние Караси: 28-летний водитель Hyundai Accent при неустановленных обстоятельствах выехал на полосу встречного движения (выезд разрешен), где совершил столкновение с автомобилем Хонда CR-V под управлением водителя 1969 года рождения.

В результате ДТП пассажир Hyundai 1989 года рождения от полученных травм скончался на месте ДТП, водители получили телесные повреждения и госпитализированы.

За последний год виновник аварии трижды привлекался к административной ответственности за нарушение ПДД, уточнили в Госавтоинспекции.

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