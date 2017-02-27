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13:23 (мск), источник: РИАЦ

В Дзержинском районе Волгограда ликвидировали наркопритон

Хозяин квартиры сдавал ее наркоманам за деньги и спиртное.

В Дзержинском районе Волгограда сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России по Волгоградской области ликвидировали наркопритон, организатором которого оказался безработный 47-летний местный житель.

В его квартире, расположенной в одном из домов по ул. Новосокольнической, систематически собирались наркоманы для изготовления и употребления наркотического средства — ацетилированного опия. За такой «кров» хозяин квартиры получал деньги и алкоголь. При осмотре квартиры оперативники обнаружили шприц с наркотиками, посуду и ингредиенты, используемые в своей преступной деятельности.

По этому факту возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 232 УК РФ «Систематическое предоставление помещений для потребления наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов «. Теперь мужчине грозит до четырёх лет лишения свободы.

Напоминаем, что о фактах незаконного оборота наркотиков можно сообщить на круглосуточный «телефон доверия» ГУ МВД России по Волгоградской области 8 (8442) 30−44−44.

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