В Дзержинском районе Волгограда ликвидировали наркопритон

В Дзержинском районе Волгограда сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России по Волгоградской области ликвидировали наркопритон, организатором которого оказался безработный 47-летний местный житель.

В его квартире, расположенной в одном из домов по ул. Новосокольнической, систематически собирались наркоманы для изготовления и употребления наркотического средства — ацетилированного опия. За такой «кров» хозяин квартиры получал деньги и алкоголь. При осмотре квартиры оперативники обнаружили шприц с наркотиками, посуду и ингредиенты, используемые в своей преступной деятельности.

По этому факту возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 232 УК РФ «Систематическое предоставление помещений для потребления наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов «. Теперь мужчине грозит до четырёх лет лишения свободы.