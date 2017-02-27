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13:52 (мск), источник: АиФ Ростов-на-Дону

Серию случаев мошенничества в Ростовской области раскрыла полиция

По подозрению в преступлении задержаны двое мужчин.

Серию случаев мошенничества на территории Ростовской области раскрыли полицейские, сообщает МВД РФ.

В преступлениях подозревают двоих мужчин, которые были задержаны в Волгоградской области.

Как выяснили правоохранители, задержанные, представляясь сотрудниками ГИБДД, сообщали по телефону гражданам, что их родственник будет привлечен к административной ответственности, если они не переведут определенную сумму на банковскую карту.

Установлено, что от действий подозреваемых пострадали девять человек. Сумма ущерба составила около 170 тысяч рублей.

В настоящее время в отношении задержанных возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 159 УК РФ (мошенничество). Мужчины доставлены в Ростовскую область и заключены под стражу.

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