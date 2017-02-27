ГИБДД Казани просит откликнуться свидетелей наездов на пешеходов

(Город Казань KZN.RU, 27 февраля). ГИБДД Казани разыскивает очевидцев двух наездов на пешеходов, произошедших в феврале этого года. В обоих случаях водители скрылись с мест происшествия.

Первое ДТП произошло 23 февраля в 22.50 на ул. Н. Ершова. Напротив дома № 8 водитель автомобиля совершил наезд на 26-летнюю жительницу Уфы, которая стояла на полосе, предназначенной для движения маршрутных транспортных средств. Пострадавшая получила ушиб правой стопы.

В 10.00 26 февраля напротив дома № 17 на пр. Ибрагимова другой водитель сбил 16-летнего подростка, который переходил проезжую часть справа налево по ходу движения автомобиля. Парень получил ушиб мягких тканей левого плеча, левого коленного сустава, левого голеностопного сустава.

Госавтоинспекция Казани просит очевидцев происшествий откликнуться по телефонам: (843) 5−333−848, 5−333−851.