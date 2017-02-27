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14:05 (мск), источник: Sputniknews.kz

Дело Акжаркын Турлыбай в Китае: оглашение решения суда перенесено

Задержанная в Китае казахстанка обвиняется в контрабанде наркотиков.

Источник: Sputniknews.kz

АСТАНА, 27 фев — Sputnik. Дата вынесения решения по делу осужденной в Китае казахстанки Акжаркын Турлыбай перенесли на неопределенную дату, сообщил журналистам адвокат девушки Сункар Нурмаганбетов.

Ранее сообщалось, что апелляционный суд в Гуанчжоу вынесет решение 27—28 февраля.

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«Настоящим сообщаю, что оглашение по уголовному делу в отношении Акжаркын Турлыбай переносится на неопределенную дату. О дате заседания будут извещены все заинтересованные лица», — проинформировал Нурмаганбетов.

Турлыбай была задержана в марте 2014 года в аэропорту города Гуанчжоу по подозрению в контрабанде наркотиков. В июне 2015 года девушка была осуждена к пожизненному заключению. Позже суд апелляционной инстанции отменил этот приговор. 2 ноября в Гуанчжоу состоялось апелляционное слушание, по итогам которого коллегия удалилась в совещательную комнату для принятия решения.

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