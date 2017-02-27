Дело Акжаркын Турлыбай в Китае: оглашение решения суда перенесено

«Настоящим сообщаю, что оглашение по уголовному делу в отношении Акжаркын Турлыбай переносится на неопределенную дату. О дате заседания будут извещены все заинтересованные лица», — проинформировал Нурмаганбетов.

Турлыбай была задержана в марте 2014 года в аэропорту города Гуанчжоу по подозрению в контрабанде наркотиков. В июне 2015 года девушка была осуждена к пожизненному заключению. Позже суд апелляционной инстанции отменил этот приговор. 2 ноября в Гуанчжоу состоялось апелляционное слушание, по итогам которого коллегия удалилась в совещательную комнату для принятия решения.