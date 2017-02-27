В Челябинске массовая драка попала на видео
В Челябинске массовая драка с участием как минимум 30 человек попала на видео. По предварительным данным, один из пострадавших попал в больницу с открытой
В Челябинске массовая драка с участием как минимум 30 человек попала на видео. По предварительным данным, один из пострадавших попал в больницу с открытой
Разборка в стиле 90-х произошла 19 февраля в Советском районе Челябинска. По данным городской полиции, часть участников уже установлены. Возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».
Все обстоятельства случившегося выясняются.