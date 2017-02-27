В Омской области экс-чиновнику потребовали дать 5,5 лет за раздачу 60 квартир

В Седельниковском райсуде прошли прения по уголовному делу против бывшего главы района Николая Хрищенко. Как бывшего главу органа местного самоуправления его обвиняют в превышении должностных полномочий с причинением тяжких последствий. По данным пресс-службы прокуратуры Омской области, Хрищенко вину в преступлении не признал, ущерб не компенсировал.

Гособвинитель потребовал дать Хрищенко 5 лет 6 месяцев колонии общего режима, лишить его права в течение 2 лет занимать выборные должности. Прокурор попросил взыскать с бывшего чиновника свыше 73,6 миллиона рублей причиненного ущерба. Предполагается также, что Хрищенко компенсирует 80 тысяч рублей, потраченных на судебную экспертизу.

Защита в прениях пока не выступала.

По данным следствия, махинации проходили с ноября 2014-го по февраль 2015 года. Будучи главой района, Николай Хрищенко незаконно снял статус специализированного жилищного фонда с 60 квартир, в нарушение порядка очередности раздал недвижимость в распоряжение, а вскоре граждане ее приватизировали.