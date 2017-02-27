В Башкирии автобус с детьми застрял на заснеженной трассе

По информации пресс-службы Прокуратуры РБ, в Аургазинском районе в школьном автобусе села Степановка были неисправны ремни безопасности, блокировка движения при открытых дверях, звуковой сигнал при движении задним ходом. Глава Таштамакского сельсовета и начальник районного отдела ГИБДД утвердили маршрут движения автобуса по бесхозной дороге, в результате он не мог проехать по заснеженной трассе.

Еще один случай выявлен в селе Елбулактамак. Директор учебного заведения направил 13 учеников на экскурсию в Стерлитамак. При этом он не обеспечил безопасность автобусной поездки несовершеннолетних — не уведомил местное подразделение ГИБДД и не оформил соответствующий договор с перевозчиком.

Администрация спортивной школы «Парус» села Бижбуляк отправила детей на спортивные мероприятия в Уфу на школьном автобусе, за рулем которого находился мужчина без необходимого стажа вождения. Также он не был официально трудоустроен водителем.

По этим случаям районные прокуратуры внесли главам местных администраций, начальникам территориальных отделов МВД и руководству школ представления, потребовав устранить допущенные нарушения и привлечь виновных сотрудников к дисциплинарной ответственности.

Материалы проверки направлены в полицию для решения вопроса о привлечении организаторов перевозки детей и водителей к административной ответственности по статье «Нарушение правил перевозки детей».

«Тема безопасности перевозок детей всегда актуальна. Сопровождение патрульными автомашинами ГИБДД автобусов, перевозящих детей, регламентировано в случаях наличия в колонне трех и более автобусов. Подразделения ГИБДД должны быть уведомлены о поездке за 10 дней до выезда, — отметили в республиканской Госавтоинспекции. — Этот же срок уведомления рекомендуется учитывать и в остальных случаях организованной перевозки детей».

Родители, отправляя своего ребенка в экскурсионную, туристическую, спортивную, культурно-массовую поездку, должны убедиться, что ее организаторы согласовали данную перевозку с подразделением ГИБДД. Ответственное лицо обязано собрать все разрешительные документы, подчеркнули в ведомстве.